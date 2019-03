Muroni: giunta Raggi agli sgoccioli, città ormai priva di servizi

Roma – “Dopo il Tmb di Via Salaria, ora l’impianto di Rocca Cencia: il sottofondo e’ sempre lo stesso, rifiuti bruciati. Ormai l’emergenza si estende a tutta la citta’. I servizi sono in affanno e in alcuni casi non ci sono proprio: dai rifiuti ai trasporti (tre stazioni della metropolitana chiuse sono uno schiaffo di menefreghismo alle esigenze di mobilita’ delle persone). Se Roma e’ senza servizi la responsabilita’ e’ interamente di questa giunta che in tre anni di amministrazione non e’ riuscita a fare nulla; perche’ quello che i romani hanno visto sono stati soltanto i cambi di assessori, di funzionari e di manager”.

“Ormai la giunta Raggi e’ agli sgoccioli e, invece di trascinare la Capitale ancora piu’ in basso, dovrebbe semplicemente accettare la propria incapacita’ e consentire ai cittadini di poter scegliere un nuovo sindaco”. Cosi’ la deputata di LeU Rossella Muroni sulla situazione della Capitale, dove ieri nella zona est e’ andato a fuoco l’impianto rifiuti di Rocca Cencia, e dove la metropolitana chiusa ha effetti negativi sulla citta’ e in particolare sul centro storico.