Muroni: per superare emergenza necessari impianti e visione

Roma – “Per portare Roma fuori dall’emergenza rifiuti, che si traduce in disservizi evidenti e livelli di raccolta differenziata deludenti, serve una programmazione di lungo periodo e un piano rifiuti che dia soluzione stabile ai problemi strutturali, tenendo conto delle indicazioni e dei target delle normative europee. A Roma, come detto chiaramente dal Commissario europeo con delega all’Ambiente Virginijus Sinkevicius in una intervista a Euractiv, il servizio di raccolta presenta forti disagi e mancano gli impianti per il trattamento. Penso in particolare a quelli per i rifiuti organici.”

“La Capitale ha urgente bisogno di un progetto per recuperare la fiducia dei cittadini, far crescere la differenziata, aumentare i servizi di raccolta porta porta e realizzare gli impianti che servono per la corretta gestione del ciclo dei rifiuti. Che non significa nuove discariche o inceneritori, ma impianti per la gestione della frazione umida, impianti per il recupero e il riciclo, centri del riuso. Perche’ l’economia circolare non puo’ essere solo uno slogan, ma va realizzata a partire da una corretta gestione dei rifiuti. E serve collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti”. Cosi’ in un comunicato la deputata LeU Rossella Muroni commenta le parole del commissario Ue all’Ambiente Virginijus Sinkevicius.