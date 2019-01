Muroni: situazione Tmb Salario peggiorata ulteriormente

Roma – “Le informazioni sul Tmb Salario date dal ministero dell’Ambiente oggi in Commissione alla Camera rispondendo a una mia interrogazione non mi tranquillizzano affatto. Perche’ i rifiuti che erano dentro l’impianto l’11 dicembre sono ancora li’, parliamo di migliaia di tonnellate abbandonate, e perche’ non sappiamo nulla di come e quando verranno portate via. Gia’ prima dell’incendio il Tmb Salario sprigionava costantemente miasmi insopportabili e faceva praticamente traffico illecito di rifiuti visto che, come ha certificato l’Arpa, dall’impianto uscivano rifiuti diversi da quelli che venivano dichiarati e uscivano piu’ scarti che rifiuti trattati”.

“Ora se possibile la situazione e’ ancora peggiore: dall’impianto continuano ad arrivare miasmi insopportabili come continuano a entrare e uscire camion. Si dice solo per fare trasferimento di rifiuti da camion piccoli a camion grandi, ma e’ evidente quanto la cosa sia inopportuna”.

“I cittadini sono stati lasciati soli, senza avere informazioni puntuali e aggiornate sulla situazione, ma con le loro preoccupazioni per l’ambiente e soprattutto per la salute. Invito il ministero dell’Ambiente, anche grazie alla Cabina di regia attivata sui rifiuti di Roma, a fare una grande campagna di informazione sullo stato del Tmb Salario e dei luoghi limitrofi e a verificare come e quando verranno portati via i rifiuti che sono ancora a marcire nell’impianto. E non ci devono essere ambiguita’: l’impianto va chiuso definitivamente”.

Pena il crollo di fiducia nelle istituzioni. Se non siamo in grado di risolvere una criticita’ tanto grave ed evidente nella capitale del Paese e’ difficile chiedere ai cittadini di fare la raccolta differenziata, di credere che l’economia circolare sia davvero un diverso modello di economia e non solo uno slogan”. Lo afferma la deputata di LeU Rossella Muroni commentando la risposta del ministero dell’Ambiente alla sua interrogazione sul Tmb Salario di Roma.