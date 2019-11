Museo Zecca, domani progetto archivio storico carte valori

Roma – Domani, giovedi’ 21 novembre alle 11, presso il Museo della Zecca di Roma, in via Salaria 712, il Poligrafico e Zecca dello Stato, il ministero dell’Economia e delle Finanze, il ministero dello Sviluppo economico, il ministero dei Beni e delle Attivita’ culturali e del Turismo presenteranno il progetto di recupero e valorizzazione dell’Archivio Storico delle Carte Valori. Per l’occasione sara’ inaugurata una nuova sezione del Museo con l’installazione di vetrine di materiale filatelico e di pesi e misure che costituiscono un primo nucleo espositivo della ‘Fabbrica delle Arti e dei Mestieri’, la cui sede sara’ presso il palazzo storico della prima Zecca dell’Italia unita, in via Principe Umberto. Interverranno: Paolo Aielli, amministratore delegato Poligrafico e Zecca dello Stato, Bruno Mangiatordi, presidente Commissione tecnica per l’inventariazione e la catalogazione dell’Archivio Storico delle Carte Valori del Mef, Barbara Luisi, direttore generale Risorse Organizzazione e Bilancio del Mise, Anna Maria Buzzi, direttore generale Archivi del Mibact. I giornalisti, i cineoperatori ed i fotografi interessati all’evento dovranno far pervenire l’accredito all’indirizzo di posta elettronica ufficiostampa@ipzs.it, entro domani mercoledi’ 20 novembre alle ore 18.