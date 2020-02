Museo Zoologia, domenica alla scoperta di ‘Connessioni Verdi’

Roma – Fare una passeggiata a Roma nel parco di Villa Borghese in compagnia di Teseo, il cane molecolare in grado di riconoscere un insetto con l’olfatto; imparare a disegnare dal vero le piante con l’aiuto di pittori naturalisti; scoprire i segreti e la salute degli alberi secolari; esplorare la vita delle piante e i loro rapporti con il mondo animale. Sara’ una domenica tutta dedicata alla scoperta delle ‘Connessioni verdi in citta” quella che si svolgera’ il prossimo 1 marzo (ore 10-18) al Museo Civico di Zoologia di Roma e che va a inaugurare una stagione ricca di eventi che coinvolgeranno i musei del Sistema museale Resina della Regione Lazio. Nell’Anno Internazionale della Salute delle Piante, proclamato dalle Nazioni Unite per il 2020, i musei del Sistema museale Resina e 24 partner – tra enti di ricerca, associazioni, aziende agricole e istituti scolastici – racconteranno le Connessioni verdi del territorio: quelle tra il mondo delle piante, la loro salute e la vita dell’uomo e degli altri animali, ma anche la geologia, le tradizioni agricole e la bellezza dei paesaggi.

Un calendario di eventi gratuiti che animeranno alcuni tra i borghi piu’ belli del Lazio: per esempio alla scoperta dello sterminato mondo delle alghe al Museo del Fiume oppure dei rapporti tra le piante e gli uccelli migratori sull’Isola di Ventotene con il Museo della Migrazione e Osservatorio Ornitologico. Un lungo itinerario che si concludera’ l’11 luglio con la terza edizione della Festa dei musei della natura, ospite quest’anno del Museo dell’Energia di Ripi (Fr). Un’occasione importante per il Comune di Ripi che e’ capofila del progetto che consolida il ruolo di riferimento per la divulgazione scientifica nella Provincia di Frosinone sui temi dell’educazione ambientale.

Il progetto e’ finanziato dalla Regione Lazio. A presentarlo ‘Connessioni verdi’ saranno Giancarlo Babusci, direttore Ville, Parchi storici e Musei scientifici; Lorenza Merzagora, coordinatrice Sistema museale Resina e Carla Marangoni, curatrice delle collezioni ornitologiche del Museo civico di Zoologia, che introdurra’ il programma della giornata. La nostra sopravvivenza dipende dalle piante, che ci forniscono oltre l’80% di cio’ che mangiamo e il 98% dell’ossigeno che respiriamo. Sono essenziali per mantenere i cicli del suolo e contenere il riscaldamento globale. Forniscono riparo e nutrizione agli animali e nuove forme di energia. A loro si devono la vita sulla Terra e la bellezza di molti paesaggi. Per questo il Sistema dei musei Resina della Regione Lazio ha accolto l’invito della Fao a diffondere la consapevolezza dell’importanza della salute delle piante, scegliendo di promuoverla con un calendario di eventi gratuiti che attraverseranno tutto il territorio regionale.

Il programma parte da Roma con le ‘Connessioni verdi in citta”, il grande evento organizzato dal Museo Civico di Zoologia: una domenica di Citizen Science che inizia la mattina nel Parco di Villa Borghese e al Museo, con escursioni e laboratori che vedranno scienziati, artisti, famiglie e amanti della natura alla scoperta del mondo delle piante, la loro salute e i benefici del verde per la citta’. Una kermesse di attivita’ gratuite che comprende uno ‘snack scientifico’ ed elaborazione dei dati raccolti in attivita’ di gruppo. Nel pomeriggio si terranno laboratori di arte e natura aperti ad adulti e bambini nel museo: escursioni alla scoperta dei rapporti tra gli animali e le piante che vivono in citta’. E ancora: provare a disegnarle dal vivo grazie ai consigli di pittori naturalisti.

Una manifestazione organizzata con la collaborazione dei direttori dei musei Resina, con i ricercatori dell’Universita’ di Roma Tre, dell’Arde (Associazione Romana Di Entomologia) e del CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria), con i pittori naturalisti dell’Aipan (Associazione Italiana per l’Arte Naturalistica), con gli operatori della Cooperativa Myosotis. E con la partecipazione straordinaria di Teseo, il golden retriver in grado di scovare con l’olfatto le larve di insetti che vivono sulle piante.