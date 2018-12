Mussolini: gestione scellerata rifiuti non ricada su romani

Roma – “La mala gestione e l’inettitudine della giunta grillina, che inventa effimeri stratagemmi per gestire l’emergenza rifiuti, non puo’ piu’ ricadere sulla cittadinanza. Allo scenario catastrofico che ci siamo trovati davanti ieri mattina si e’ aggiunto, gia’ dopo poche ore, lo spettacolo pietoso in cui il primo cittadino di una capitale europea va pietendo aiuti con appelli urbi et orbi”.

“La novita’ di oggi? La Raggi prova a presentare il conto della propria incompetenza ai cittadini. La Sindaca si assuma la responsabilita’ dell’operato fallimentare portato avanti dalla giunta che guida: non e’ piu’ tollerabile che i romani vengano continuamente messi a dura prova dall’incapacita’ di questa Amministrazione. Mi chiedo dove siano finite le tante promesse fatte in campagne elettorale”.

“Non era lei che sosteneva, tra le priorita’, un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e la realizzazione di nuovi impianti per i rifiuti urbani differenziati?”. Cosi’ in una nota Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e vice presidente della commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.