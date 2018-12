Mussolini: non bastava Repubblica chiusa, ora anche Spagna e Barberini

Roma – “In attesa della tombolata di Natale, la Raggi sembrerebbe aver riesumato l’antico gioco del filetto. Dopo la chiusura della fermata della metropolitana di Repubblica, avvenuta il 23 ottobre scorso, infatti, da ieri sono off-limits anche quelle di Spagna e Barberini: un tris perfetto”.

“E con un risultato triplo: il centro storico tagliato fuori dal circuito della metropolitana, una figura barbina con i tanti turisti in visita nella Capitale e l’ennesima iattura per i commercianti che, gia’ sofferenti per la crisi, avrebbero potuto risollevarsi con lo shopping natalizio. E, come se non bastasse, al momento manca anche qualsiasi informazione sulla riapertura delle stazioni”.

Cosi’ in un comunicato Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.