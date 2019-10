Mussolini: parco archeologico Ostia Antica ridotto a pattumiera, presentata interrogazione

Roma – “In un momento in cui X Municipio e Roma Capitale vagheggiano di una possibile candidatura del Parco Archeologico di Ostia Antica a Patrimonio dell’Umanità UNESCO, nella realtà il sito è vittima dell’incapacità gestionale dell’amministrazione a cinque stelle, oltre che dell’inciviltà di qualcuno”.

“A nulla, infatti, sono servite le ripetute denunce della Sovrintendenza Capitolina e dei comitati di quartiere, oltre che quelle dei singoli cittadini, preoccupati per il continuo accumularsi di rifiuti nei pressi di un’area dall’enorme importanza storica e dalle potenzialità infinite. E’ per questo che questa mattina ho presentato un’interrogazione affinché l’amministrazione garantisca subito una adeguata sorveglianza esterna al Parco archeologico e chiarisca quali misure adotterà affinché questi luoghi non vengano più utilizzati come discariche a cielo aperto”.

“Inaccettabile la difesa dei grillini, che giustificano la propria incompetenza accusando l’inciviltà di quanti, dopo ogni intervento di bonifica, tornano a scaricare nella zona i propri rifiuti. I cinque stelle ammettano la propria inettitudine: non hanno presentato proposte concrete al problema ed è evidentemente utopistico aspettarsele. Siamo di fronte all’ennesimo esempio dell’inettitudine di chi amministra il X municipio e Roma, incapaci di garantire il decoro del territorio e, soprattutto, la tutela del grande patrimonio culturale della nostra città».

Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.