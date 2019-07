Mussolini-Rocca: Municipio XII assegna posti in nido Parco Flora, ma è inagibile

Roma – “Ennesima situazione paradossale in un nido comunale. Con un bando pubblico il XII Municipio ha, infatti, assegnato il posto a trenta bambini destinandoli all’asilo Parco Flora, dichiarato inagibile dalla Commissione stabili pericolanti nel febbraio scorso e chiuso da tempo. La struttura di Via dei Colli Portuensi presenta crepe, lesioni e infiltrazioni e avrebbe dovuto essere sottoposta da mesi a lavori di manutenzione straordinaria per un importo di 120mila euro e una durata di centoventi giorni. Al momento, pero’, il cantiere non e’ ancora partito e all’inizio del nuovo anno scolastico mancano soltanto una quarantina di giorni”. Cosi’ in un comunicato Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, e Federico Rocca, responsabile Enti Locali FdI.

E allora quello che ci chiediamo e’ come si possa pensare che il 2 settembre bimbi dai 3 ai 36 mesi possano iniziare l’anno scolastico in questo stabile. Al contrario immaginiamo che possano essere trasferiti altrove, magari in via provvisoria, gia’ prima di entrare. E questo per loro non sarebbe davvero il migliore degli inserimenti. Ormai noi siamo abituati alle scelte folli e alle infinite carenze della maggioranza grillina, ma non e’ giusto che la sciatteria con la quale governano finisca per ricadere sempre sulle spalle delle famiglie e dei piu’ piccoli”.