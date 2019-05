Mussolini-Rocca: non si è proceduto con ordinarie modalità per famiglia rom

Roma – “Per quale motivo non sono state ancora attivate e intestate alla famiglia Omerovic le utenze dell’immobile popolare di Casal Bruciato se l’appartamento e’ stato assegnato secondo procedure che rispettano legalita’ e regolarita’? Perche’ le bollette di luce, acqua e gas risultano essere ancora a carico dell’amministrazione capitolina con tutto cio’ che, quindi, ne consegue? Oggi stesso presenteremo una richiesta di accesso agli atti per fare chiarezza e verificare quali siano le motivazioni per cui ancora non si e’ proceduto secondo le modalita’ ordinarie”. Cosi’ Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e vice presidente della commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, e Federico Rocca, responsabile Enti Locali FdI.