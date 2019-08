Nanni: ennesima figuraccia M5S con Trinità dei Monti

Roma – “A poche ore di distanza dalle dichiarazioni della Sindaca che garantiva che nessuno si sarebbe piu’ seduto sulle scalinate di Trinita’ dei Monti gia’ ieri sera decine di turisti erano tranquillamente seduti sui gradini della scalinata con vista piazza di Spagna e attorno alla fontana della Barcaccia. Questa e’ l’ennesima presa in giro e la prova dell’incapacita’ dei 5 Stelle di governare Roma. Ormai siamo in una condizione surreale nella quale qualsiasi cosa dicano viene immediatamente smentita alla prova dei fatti. Governare una citta’ come Roma richiede una conoscenza profonda del territorio, dei tempi e delle procedure della macchina amministrativa. Non si possono fare dichiarazioni cosi’ eclatanti per poi essere sonoramente smentiti”. Cosi’ in un comunicato Dario Nanni, coordinatore di Italia in Comune di Roma e provincia.