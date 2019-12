Nanni: giunta e maggioranza M5S sono allo sbando

Roma – “Consiglio che cade per assenza del numero legale, presidenti di commissione assenti su delibere di loro competenza, mancato rispetto delle quote rosa in giunta, le interrogazioni alle quali non viene data risposta, sono solo alcune vicende che danno l’idea di un municipio ormai allo sbando”. Così in una nota Dario Nanni consigliere del VI

Municipio.

“Nella seduta odierna non solo il Consiglio si è chiuso per assenza dei consiglieri di maggioranza, ma mancavano anche i presidenti delle commissioni che dovevano presentare le proposte di delibera che riguardavano le loro competenze. Numero legale che è caduto diverse volte e che all’ultimo appello vedeva presenti in aula solo 6 consiglieri del movimento 5 Stelle. Ma oltre a questo, mi permetto di ricordare, anche il mancato rispetto delle quote rosa nella giunta e le interrogazioni alle quali non viene data risposta. A questo punto – conclude Nanni – è chiaro a tutti che quando i 5 Stelle promettevano e gridavano al cambiamento facevano semplicemente riferimento a questo mancato rispetto delle istituzioni”.

