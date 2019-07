Nanni: mentre Raggi fa teatrino, lavoratori Tpl senza stipendio

Roma – “Proprio ieri, mentre l’intera amministrazione comunale, dalla Sindaca ai vertici Atac, era intenta a promuovere l’installazione di tre macchinette per raccogliere le bottigliette di plastica, mi sono arrivate diverse segnalazioni sui mancati pagamenti degli stipendi dei lavoratori del trasporto pubblico locale”. Cosi’ in una nota Dario Nanni coordinatore di Italia in Comune per Roma e provincia. “Premesso che- osserva Nanni- l’iniziativa delle macchinette ricicla bottiglie, seppur condivisibile, e’ praticata da anni in molte altre attivita’, e’ il caso di sottolineare che per dare un senso a questo teatrino, l’amministrazione ne dovrebbe posizionare migliaia, in ogni stazione della metropolitana ed in ogni fermata dei bus, perche’ metterne tre in una citta’ di tre milioni di abitanti e con milioni di turisti che arrivano ogni anno, e’ come pensare di scalare l’Everest con le infradito”. “Invece di lanciare le solite iniziative spot- spiega Nanni- l’Amministrazione Comunale prenda invece da subito l’impegno per garantire il pagamento degli stipendi dei lavoratori del TPL, che ogni giorno garantiscono il servizio pubblico nelle zone piu’ difficili della citta’, lavoratori con pochi diritti e molte responsabilita’. Sono mesi che Italia in Comune denuncia questa situazione, perche’ dopo uno-due mesi di regolarita’ si torna sempre alla precarieta’ che sta mettendo in ginocchio migliaia di famiglie costrette ad andare avanti senza la certezza sui tempi di pagamento degli stipendi”. Lo comunica in una nota l’ufficio stampa di Italia in Comune.