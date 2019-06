Nanni: ricordo a Salvini che Roma è capitale d’Italia ma anche Padania

Roma – “Vorrei ricordare al vice premier Salvini che Roma e’ capitale d’Italia e anche della Padania. La specificita’ di Roma sta nel fatto che essendo capitale d’Italia sostiene costi dei quali altre citta’ non debbono farsi carico e proprio per queste ragioni nel 2009 fu approvata la legge su Roma Capitale, che ne specificava la peculiarita’ e fissava finanziamenti straordinari per la capitale d’Italia. Quella legge, e’ bene ricordarlo, venne approvata dal Governo Berlusconi, di cui faceva la Lega, partito di cui Salvini ne e’ il segretario. Dispiace dover registrare che questo teatrino tra Lega e 5 Stelle e le loro strategie elettorali, vadano a ricadere sulle spalle dei romani, e degli stessi italiani, rappresentando Roma l’unita’ del paese. È chiaro a tutti che non si puo’ considerare Roma alla stregua di nessun’altra realta’, Salvini e 5 Stelle la smettano di litigare e diano a Roma cio’ che gli spetta”. Cosi’ in un comunicato Dario Nanni, coordinatore di Italia in Comune per Roma e provincia e consigliere del Municipio VI.