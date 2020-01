Nanni: sfratto mamma e 4 figli fotografia di una città irriconoscibile

Roma – “Lo sfratto di Marina e dei suoi 4 figli in Via di Borghesiana, sono la fotografia di una citta’ irriconoscibile”. Cosi’ in una nota Dario Nanni consigliere del VI Municipio.

“Siamo di fronte ad una vicenda gravissima- spiega Nanni- in cui non si e’ riusciti a dare una doverosa risposta nei tempi e modi dovuti. L’incapacita’ amministrativa di chi governa oggi la citta’, e buona parte dei Municipi, legata alla mancanza di umanita’ nei confronti di chi ha bisogno, e’ la cifra di questa ennesima assurda vicenda”.

“Roma, negli anni passati, ha sempre dimostrato di essere una citta’ accogliente e generosa, oggi e’ irriconoscibile. Mi auguro che s’intervenga immediatamente per Marina e i suoi figli, ma anche per ricordare che Roma non abbandona coloro che sono in difficolta.