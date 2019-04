Nardella: a Torre Maura episodi vergognosi, ma il Comune ha sbagliato

Firenze – Quelle di Torre Maura “sono scene vergognose, il saluto fascista, i messaggi di odio razziale sono ingiustificabili. Pero’ alla base c’e’ un errore, il Comune di Roma non avrebbe dovuto gestire il problema inviando questo gruppo di rom in un quartiere che ha gia’ problemi e tensioni sociali”. Lo sottolinea il sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenendo ad Agora’, su Rai 3.

Durante i cinque anni di mandato, aggiunge, “abbiamo fatto 47 sgomberi e stiamo smantellando l’ultimo campo rom, ma e’ chiaro che bisogna utilizzare intelligenza: se tu vai in un quartiere dove c’e’ gia’ tensione sociale, non fai altro che dare un alibi alle forze estremiste che usano in modo politico una vicenda sociale e umana molto seria”.

Per Nardella “il punto di fondo resta la legalita’ verso tutti: verso chi fa il saluto fascista, ma anche verso i rom, da cui ho preteso che mandassero i figli a scuola. Perche’ trovo vergognoso vedere a volte quei bambini che dobbiamo tutelare per le strade delle nostre citta’ a mendicare, anche questo non va bene”.