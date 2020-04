Natale di Roma – Grassi: La capitale ritrovi la sua anima solidale e cristiana –

“Nel giorno dell’anniversario di Roma, che compie oggi 2.773 anni, sentiamo il dovere di dedicare questa ricorrenza al personale medico e sanitario che ha dato la vita per salvare migliaia di italiani affetti dal Covid-19”. Lo scrive l’architetto Raimondo Grassi, presidente del movimento civico Roma Sceglie Roma, in una lettera aperta ai cittadini romani.

“Non dimentichiamo gli eroi del personale medico che si sono immolati per tutti noi e che porteremo sempre nel nostro cuore, facciamo in modo che nel giorno in cui si celebra la nascita di Roma si celebri anche la rinascita dei sentimenti di amore verso il prossimo e verso questa città. Noi di Roma Sceglie Roma – prosegue Grassi – siamo convinti che si possa ripartire con maggiore impegno ed entusiasmo per offrire ai nostri giovani il futuro di un Paese e della sua Capitale che si rimettano in moto per creare lavoro, occasioni di vita che favoriscano l’incremento della natalità, oggi mortificata dalle difficoltà economiche che le giovani coppie incontrano”.

“Oggi si celebra la nascita della Roma del futuro, mettiamo da parte le polemiche, gli slogan, i programmi, e scegliamo di costruire insieme una città più solidale, più consapevole, più sensibile e cristiana verso chi è rimasto indietro. La città sta vivendo un momento buio e delicato che purtroppo non è ancora finito, ma non si piegherà, come ha sempre fatto, alle avversità ma anzi ne trarrà ulteriore grande forza per rialzarsi e per dimostrare e ribadire di essere riferimento e patrimonio dell’umanità e centro della cristianità”.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Roma Sceglie Roma.