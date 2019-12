Natale solidale con Salvamamme e IC ‘Regina Elena’

Roma – Un natale all’insegna della solidarieta’ e del riuso, quello promosso dall’associazione ‘Salvamamme’ insieme a ‘MammaRoma e i suoi figli minori’ e al Municipio I di Roma, per offrire dei doni speciali anche ai bambini meno fortunati. L’11 dicembre alle ore 11 all’officina di Guido Pacelli, in arte Guido ‘Aggiustagiocattoli’, in via Sardegna 161 si svolgera’ la conferenza stampa di presentazione del progetto. Di solito Guido, un pensionato di Alitalia, mette in pratica la sua arte di restauratore di giocattoli nel piccolo laboratorio della sede di ‘Salvamamme’, ma mercoledi’ verra’ inaugurato questo nuovo spazio per il suo lavoro, messo a disposizione dall’IC ‘Regina Elena’ e dal Municipio I. La grande officina, arricchita da allestimenti scenografici natalizi curati da Annalisa Di Piero, accogliera’ migliaia di giocattoli rimessi a nuovo e impacchettati, frutto della solidarieta’ della capitale e non solo, pronti per essere donati nel periodo natalizio. Durante la cerimonia d’apertura saranno presenti le Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato e la Croce Rossa Italiana con il segretario generale, Flavio Ronzi, e la presidente di Roma, Debora Diodati.

Parteciperanno anche Barbara De Rossi, Presidente onoraria e Maria Grazia Passeri di ‘Salvamamme’; Paolo Masini di ‘MammaRoma e i suoi figli migliori’; Rossella Sonnino, dirigente scolastica dell’IC ‘Regina Elena’; Sabrina Alfonsi e Giovanni Figa’ Talamanca, presidente e assessore alla Scuola del Municipio I di Roma. Al termine della conferenza stampa ci si spostera’ in via Puglie, chiusa al traffico per l’occasione, dove si potra’ ammirare l’icona-simbolo della manifestazione, ‘l’albero gigante della condivisione delle speranze e dei desideri’, un albero di Natale alto piu’ di 20 metri ideato da Mario Cangiano, composto da centinaia di riquadri in carta riciclata con tantissime palle natalizie in cartone e decorato dagli alunni ed insegnanti dell’istituto ‘Regina Elena’. Ai suoi piedi i moltissimi doni raccolti, insieme ai palloni messi a disposizione da Roma Cares, che saranno distribuiti ai bambini con famiglie in gravi difficolta’, a Roma in altre parti del mondo. L’evento sara’ accompagnato dell’intervento musicale del maestro Daniele Mutino e dei suoi studenti che suoneranno ed intoneranno alcune melodie natalizie.