Navigator al lavoro nel Lazio, Di Berardino: 28mila cittadini chiamati entro dicembre

Roma – Nel Lazio il reddito di cittadinanza entra nella fase due. I 273 navigator della regione, coloro che aiuteranno i disoccupati aventi diritto al reddito a trovare un lavoro, hanno preso servizio per la prima volta nei centri per l’impiego. A dargli il benvenuto c’era l’assessore regionale al Lavoro, Claudio Di Berardino, che si e’ presentato a Roma nel centro di Cinecitta’ (il piu’ grande, dove saranno al lavoro 44 navigator): “I beneficiari del reddito di cittadinanza nel Lazio sono circa 38mila. Da oggi ed entro 30 giorni partono dai centri per l’impiego le convocazioni via mail ai primi 28 mila beneficiari (dato al 31 luglio, ndr)- ha spiegato- I primi colloqui cominceranno il 9 settembre ed entro il 13 dicembre avverranno 28mila incontri. L’obiettivo, al primo incontro, sara’ la sottoscrizione del patto per il lavoro (con la profilazione del beneficiario e la dichiarazione di immediata disponibilita’ al lavoro, ndr) oggi i navigator hanno preso servizio nei cpi regionali. I navigator svolgeranno assistenza tecnica, cosi’ come previsto dalla convenzione sottoscritta col Governo”. Una volta firmato il patto per il lavoro, i cittadini avranno un mese di tempo per decidere se farsi seguire (nella ricerca del lavoro) da un centro per l’impiego o a un ente privato accreditato. A novembre, verosimilmente, dovrebbero essere sottoposte le prime offerte. “Abbiamo il compito essenziale di dare risposte certe e chiare, informazioni e abbiamo bisogno di realizzare il patto per il lavoro con tutti coloro che hanno i requisiti per stare dentro il reddito di cittadinanza- ha detto Di Berardino direttamente ai navigator- Dobbiamo svolgere con la massima trasparenza e certezza questo servizio perche’ le persone si aspettano delle risposte e noi dobbiamo darle entro i tempi che la normativa ci prescrive. Noi scommettiamo sul vostro inserimento”. In particolare l’invito dell’assessore ai tutor e’ stato quello di “considerare centrali le persone che hanno bisogno, non dobbiamo fare sentire nessuno in difficolta’. Dobbiamo accoglierli al meglio, dargli in massimo del servizio e fare sentire il centro per l’impiego come un amico che ti prende per mano e ti risolve il problema. Questa sfida a Roma e nel Lazio dobbiamo vincerla”.

Le prime sensazioni dei navigator vanno nella giusta direzione: “E’ stato un giorno di inserimento e di conoscenza con le persone con le quali lavoreremo- ha raccontato Nicolo’- Ho avuto un’ottima impressione. Io vengo dal privato, mi aspettavo meno professionalita’ e invece sembra che anche nel pubblico le cose in Italia vadano bene. Aiutare le persone a trovare lavoro e’ stata la leva che mi ha portato a passare dal privato al pubblico, mi mancava sentire l’utilita’ sociale la mattina quando mi svegliavo, magari per fare arricchire persone gia’ benestanti. Venire qui e incidere anche se per poco nella vita di persone piu’ disagiate e’ stato un fattore scatenante”. Per Loredana, dottore commercialista, “mi sembra ci siano le migliori premesse. Affiancheremo gli operatori del centro per l’impiego e immagino che li aiuteremo non solo a seguire i beneficiari del reddito ma anche a coinvolgere maggiormente i potenziali datori di lavoro, che in questo momento sono persi. Le piattaforme di cui dispone il pubblico sono eccellenti ma poco conosciute. Siamo qui per contribuire a rendere piu’ rapido il processo di identificazione delle competenze, la profilazione dei candidati e l’inserimento sulla base di un’offerta congrua che sia il piu’ possibile aderente alle competenze del beneficiario. Nel nostro paese ognuno di noi deve fare il suo pezzettino per fare funzionare meglio la struttura, se tutti lo facessero tutto andrebbe meglio. Ho voluto accettare questa sfida, pur non essendo un’attivita’ di cui avevo bisogno, per offrire un contributo addizionale”.