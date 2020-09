Nel Lazio da oggi canale protetto per tamponi a pazienti oncologici

Roma – “Da oggi i pazienti oncologici nel Lazio hanno un canale dedicato per eseguire il tampone naso-faringeo per Coronavirus presso IFO Regina Elena – San Gallicano e l’ospedale Sandro Pertini (Asl Roma 2). I pazienti fragili, immunodepressi e oncologici, (al Pertini anche i dializzati) alla ripresa di scuole e attivita’, vengono accolti con modalita’ protetta e prioritaria in due punti strategici della citta’ di Roma. Una iniziativa per offrire un clima di maggiore sicurezza e serenita’ a quei pazienti che gia’ si trovano in uno stato emotivo di stress per il percorso di cura.”

“Qui tutte le informazioni per accedere agli IFO: ingresso da Via Elio Chianesi 53, dove e’ stato attrezzato un Check-Point esterno alla struttura per l’esecuzione dei tamponi. L’accesso e’ su appuntamento: chiamare il numero 06-52665544 dal Lunedi’ al Venerdi’ dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Sabato e Domenica dalle 9.00 alle 12.00.”

“Negli stessi orari indicati vengono programmati gli appuntamenti per l’ esecuzione dei tamponi. Qui le informazioni per accedere all’ospedale Sandro Pertini: i pazienti oncologici e dializzati effettuano il tampone presso l’ospedale Sandro Pertini- Asl Roma 2 Palazzina C. Per accedere al servizio dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e’ necessario rivolgersi al Cup presente nella palazzina muniti di ricetta dematerializzata del medico di famiglia”. Lo comunica l’Unita’ di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.