Nerola, sopralluogo Vigili del Fuoco in casa cura focolaio

Roma – I vigili del fuoco sono intervenuti presso la casa di riposo ‘Maria Immacolata’ di Nerola, comune in provincia di Roma, divenuto da poco zona rossa in seguito all’emergenza coronavirus. I pompieri di Montelibretti, su richiesta del sindaco di Nerola e del direttore della casa di riposo, si sono recati sul posto per svolgere un servizio di assistenza. In particolare, secondo quanto si apprende, il personale dei vigili del fuoco sta intervenendo all’interno della struttura per la valutazione dello stato delle cose e l’eventuale distacco delle utenze attive. Nella serata di ieri, circa 49 anziani residenti della casa di riposo ‘Maria Immacolata’ di Nerola sono stati trasferiti in un’altra struttura.