‘No a discarica in via di Salone’: Ghera e Ottaviano affianco cittadini contro questa ipotesi

Roma – “La Giunta 5 Stelle ha dimostrato ampiamente la grande incapacita’ nella gestione dei rifiuti, con una citta’ abbandonata nell’emergenza da tempo e un’azienda come Ama lasciata senza guida e vertici da mesi. La scelta del Campidoglio di optare come siti di trasbordo viale Ave Ninchi a Talenti, Saxa Rubra, via di Tor Bella Monaca e via delle Testuggini a Trigoria non ci sembrano soluzioni adatte visto che nessuna di queste opzioni e’ funzionale alla funzionalita’ pensata dall’amministrazione”. È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi, Fabrizio Ghera, capogruppo alla Regione Lazio, e Gianni Ottaviano, capogruppo nel Municipio IV.

“Un’altra scellerata ipotesi dei grillini vorrebbe portare i rifiuti in via di Salone sulla Tiburtina, nella zona del Tecnopolo, un’area gia’ penalizzata dallo scarico di rifiuti e con Settecamini come tutto il Municipio IV gia’ in sofferenza questo versante. I residenti hanno gia’ espresso la loro contrarieta’ alla scelta della Raggi, passata peraltro sotto silenzio dalla presidente del Municipio. Non vorremmo che i cosiddetti siti di trasbordo si trasformino nel tempo in vere e proprie discariche. Come Fdi ci opporremo a questa decisione e siamo pronti a scendere in piazza con i cittadini per dire ‘no’ alla discarica in via di Salone”.