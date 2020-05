Novelli: danni fauna selvatica, Regione Lazio deve sbloccare indennizzo

Roma – “Ho protocollato ed inviato un’interrogazione scritta al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per fare finalmente luce sul problema degli indennizzi da fauna selvatica fermi all’agosto 2016, quindi, a quasi quattro anni fa”. Lo sostiene il consigliere regionale M5S del Lazio, Valerio Novelli, Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente. “Sul sito della Regione Lazio non viene indicato il referente che dovrebbe occuparsi di queste problematiche- continua il Presidente Novelli- risultando, quindi, vacante la posizione in oggetto. Si tratta di una mancanza importante e che ha creato poca chiarezza verso i tanti imprenditori agricoli che necessitano di un intervento prioritario bloccato nelle maglie della burocrazia regionale”.

Una richiesta partita dai territori e, come capita ormai da prassi, fatta propria dal Presidente Novelli. “Soprattutto in un periodo emergenziale come questo il comparto agricolo e’ particolarmente in sofferenza- conclude Novelli- e, quindi, se prima questi mancati pagamenti mandavano in crisi il settore, ora rischiano di pesare maggiormente sull’economia legata all’agricoltura. Se vogliamo aiutare concretamente i nostri produttori agricoli dobbiamo assolutamente sbloccare questa assurda situazione il piu’ presto possibile”.