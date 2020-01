Nuova linea Tor Vergata-Anagnina: Raggi inaugura bus 20L

Roma – Da oggi aumentano i collegamenti tra la metro A Anagnina e il polo universitario e ospedaliero di Tor Vergata con l’attivazione della nuova linea bus 20L.

Il servizio nelle ore di punta rafforza l’offerta di trasporto pubblico tra la stazione Anagnina, nodo di scambio tra la rete su ferro e la rete su gomma locale e regionale, e il campus universitario.

La linea e’ attiva nei giorni feriali, sabato escluso, dalle 8.30 alle 11.30, fascia oraria in cui e’ massimo l’afflusso verso universita’ e ospedale. A inaugurare la nuova linea e’ stata stamattina la sindaca di Roma, Virginia Raggi, insieme al Rettore dell’Universita’ di Roma Tor Vergata, Orazio Schillaci, e a decine di studenti dell’Ateneo.

“È con grande orgoglio che oggi presentiamo l’attivazione di una nuova linea bus, la 20L, che servira’ per supportare la mobilita’ pubblica- ha detto Raggi- L’azione che stiamo facendo per portare nuovi autobus si riversa dove c’e’ piu’ bisogno, e questa linea si aggiunge alla 058: stiamo cercando di implementare la mobilita’ pubblica per evitare di creare nuovo traffico, per salvaguardare l’ambiente”.

“Da oggi tutti potranno lasciare la macchina a casa e prendere la metro fino ad Anagnina e poi arrivare direttamente al Policlinico o all’Universita’ con il 20L. Per noi e’ fondamentale incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici, e infatti con il concordato di Atac non stiamo solo salvando l’azienda, ma ricostruendo un servizio”.

Dall’anno scorso, ha ricordato la sindaca, “abbiamo acquistato 225 nuovi autobus, salvato 45 filobus, stiamo rimettendo in funzione 60 minibus elettrici, poi ci sono altri mezzi presi in affitto che compreremo a fine contratto e quest’anno arriveranno altri 328 bus nuovi. È un piccolo tassello, ma spero e credo che sia importante”.

Per l’assessore alla Citta’ in Movimento, Pietro Calabrese, “sono stati rafforzati i collegamenti a servizio del Campus e del polo ospedaliero, le corse aumenteranno sino a 12 ogni ora nella fascia di punta con 6 fermate della nuova linea all’interno dell’universita’. Il provvedimento fa parte dell’attivita’ di potenziamento della rete di superficie messo in campo dall’amministrazione”, ha concluso Calabrese.