‘Nuova Questione Abitativa’, il 19 iniziativa Cgil-Cisl-Uil

Roma – Cgil, Cisl e Uil promuovono per martedi’ prossimo, 19 novembre, alle ore 9.30 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (piazza Porta Pia 1, Roma), l’iniziativa dal titolo “La casa: una nuova ‘questione abitativa”. A cinquant’anni dallo sciopero per il diritto alla casa e contro il caro affitti indetto da Cgil, Cisl e Uil, le tre Confederazioni rilanciano una riflessione sui temi dell’abitare e piu’ in generale sulle citta’ e sulle strategie per renderle piu’ eque e sostenibili. Inoltre, verra’ presentata una piattaforma unitaria sulle politiche abitative con la quale si rilancera’ l’iniziativa vertenziale e contrattuale su questi temi. Il dibattito, presieduto e coordinato da Ivana Veronese, segretaria confederale Uil, sara’ introdotto dal segretario confederale Cisl Giulio Romani. A seguire gli interventi di: Giovanni Carlo Cancelleri, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Alessandro Almadori, Federcasa; Daniele Barbieri, sindacato degli inquilini; Giorgio Benvenuto, Fondazione Bruno Buozzi; Vezio De Lucia, urbanista; Simone Ombuen, Istituto Nazionale di Urbanistica; un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome; e il videomessaggio di Antonio De Caro, Presidente Anci. Le conclusioni saranno affidate alla vicesegretaria generale della Cgil Gianna Fracassi.