Nuovo reparto via Alvari, Questore: Volanti sono nostre fiore all’occhiello

Roma – “Le Volanti sono la nostra punta di diamante, il pronto soccorso sul territorio”. Lo ha detto il questore di Roma, Carmine Esposito, a margine dell’inaugurazione della seconda sezione del Reparto Volanti, in via Alvari, a Roma. “La grande squadra delle pattuglie si posiziona in due punti strategici del territorio e rimodula il suo profilo operativo nell’attivita’ di controllo”, ha spiegato il Questore, sottolineando che il polo di via Alvari rientra nel “nuovo modello operativo di approccio al controllo del territorio”. La seconda sezione delle Volanti da oggi “e’ un prezioso presidio per il territorio a sud est della Capitale, zona molto delicata in termini di delittuosita’”, ha concluso il Questore.