Nursing Up a Regione Lazio: ecco perchè non firmiamo accordo

Roma – Nursing Up Lazio non ha firmato l’accordo in Regione sul riconoscimento per l’eccezionale attivita’ svolta dagli operatori del servizio Sanitario Regionale del Lazio, a seguire la lettera indirizzata alla Regione Lazio con le motivazioni: “La presente facendo seguito alla conference call, svoltasi ieri, comunicatami 30 minuti prima. Nel documento vi e’ l’impegno di tutela nei confronti del personale coinvolto nei reparti COVID, ma non si tiene in considerazione il personale che e’ stato ugualmente esposto, anche indirettamente, a causa della nota penuria di DPI.”

“I dati, tra l’altro ci dicono di un basso tasso di contagi, per fortuna, nei reparti o ospedali COVID, mentre il tasso e’ alto nei reparti e ospedali cosi’ detti no COVID. Ovviamente Nursing Up non intende mettere sullo stesso piano, il personale sanitario in servizio presso i reparti COVID, rispetto ai non esposti. Indossare una tuta, una maschera in viso, una maschera di protezione per gli occhi con le relative piaghe da decubito, deve essere riconosciuto assolutamente. Pero’ non si puo’ non considerare o sottovalutare i dati che ci pervengono dai reparti “no COVID”.”

“Non vogliamo un sistema premiante a pioggia, ma non si possono non considerare gli esposti, loro malgrado, per carenza di DPI, anche se non sottovaluteremo il ricorso a denunce per mancata distribuzione dei DPI. Soprattutto in una situazione dove sul territorio non e’ possibile acquistare nulla, in autogestione. Probabilmente non e’ chiaro, a tutti, l’apporto dato da infermieri ed altri operatori sanitari, anche indirettamente, ai colleghi in prima linea ed a quelli che hanno operato soprattutto nei reparti di medicina, pneumologia e geriatria dove sono stati ricoverati pazienti negativi al primo tampone o clinicamente e che si sono positivizzati successivamente al II o III tampone.”

“Questi colleghi non avendo a disposizione DPI specifici sono risultati essere esposti con un rischio maggiore di contagio da Covid-19. Penso alla pneumologia di Cassino dove due medici, 6 infermieri ed un ausiliario si sono contagiati. Non saprei dire se il numero poi e’ aumentato? Sempre dalla Ciociaria, mi dicono di una paziente che per i suoi problemi di salute ha girato 4-5 reparti dell’ospedale di Cassino, prima che venisse definita Covid-19 positiva”.