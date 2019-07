Occupazioni, Prefettura e Comune: avanti con monitoraggio via Caravaggio

Roma – Verificare il lavoro di monitoraggio ancora in corso, che sta realizzando il Municipio VIII, degli occupanti presenti presso l’immobile situato in Via del Caravaggio a Roma con l’obiettivo di garantire i livelli assistenziali, come previsto dalla normativa, a tutti gli aventi diritto. È stato il tema principale al centro del Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza pubblica (Cosp) riunitosi oggi. Lo riferiscono, in una nota congiunta, Prefettura e Campidoglio.