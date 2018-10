Ognibene: “Pieno sostegno al progetto Piazza Grande di Nicola Zingaretti”

“L’appello di Nicola Zingaretti per continuare a costruire un progetto ampio e solidale, che coinvolga tutte le forze progressiste d’Italia, ci deve vedere insieme in prima linea ed il progetto di Piazza Grande va sviluppato e sostenuto” questo è il pensiero di Daniele Ognibene, Capogruppo LeU al Consiglio Regione Lazio. “Abbiamo contribuito a dar vita con tutte le forze di sinistra a ‘l’alleanza del fare’ e per questo siamo stati premiati dall’elettorato che ha voluto riconfermare Nicola Zingaretti alla Presidenza della Regione Lazio. Ora il valore di quest’alleanza positiva e vincente, nata nel Lazio, vuole dare un segnale di risveglio e di proposta a tutti i cittadini italiani e di questo ne siamo felici”.

Conclude Ognibene “da oggi contribuiremo ad aprire comitati ‘Piazza Grande’ nei vari territori che saranno luoghi di massimo confronto inclusivo. Coinvolgeremo associazioni e cittadini di sinistra che vogliono cambiare questo Paese lasciato in mano ad una deriva populista di Destra, che fino ad oggi ha fatto solo campagna elettorale e non ci possiamo dimenticare che Salvini è legato a persone come Orban in Ungheria ed a Le Pen in Francia. E’ necessario tornare in mezzo alla gente e parlare una politica di sinistra solidale dobbiamo pertanto continuare su questa strada nuova e vincente già tracciata anche da noi di LeU nel Consiglio della Regione Lazio per portarla in Italia rilanciando il modello di una sinistra unita e di Governo; questo lo può fare solo una Piazza Grande che deve essere un appuntamento non del PD ma aperto che vuole e deve unire storie diverse e promuovere idee chiare per lo sviluppo di un Paese democratico e progressista”.