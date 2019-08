Oipa Roma: Assemblea Capitolina al mare e botticelle in strada

Roma – “Sarebbero dovute andare nei parchi e nelle ville storiche romane e invece sono ancora in strada i poveri cavalli delle botticelle, la quarta estate dell’attuale amministrazione comunale e nonostante le vane promesse pre elettorali di abolirle, i cavalli sono ancora nel caotico traffico della Capitale sull’asfalto bollente di un’estate infuocata. Ma il regolamento che doveva relegare le botticelle nei parchi che fine ha fatto? Potremmo rivolgerci a Federica Sciarelli e la nota trasmissione ‘Chi l’Ha Visto?’. Gia’, del fantomatico regolamento tanto sbandierato, propagandato a mezzo stampa piu’ e piu’ volte come gia’ fatto non c’e’ nessuna traccia, scomparso dall’ordine del giorno delle prossime convocazioni dell’Assemblea Capitolina per il 6 e 8 agosto. Tutto lascia pensare che se ne riparli a settembre, forse… L’ennesima estate tormentata per i poveri cavalli, prima un’ordinanza pasticciata che ne vietava l’attivita’ dei con temperature pari o superiori ai 30 gradi, durata pochi giorni in quanto impugnata al Tar dai vetturini che hanno ottenuto un provvedimento sospensivo, poi un’altra ordinanza meno restrittiva che annullava la precedente scongiurando il pericolo dell’udienza fissata al tribunale amministrativo per l’1 agosto. Ma la seconda ordinanza vieta l’attivita’ dei cavalli con ondate di calore di Livello 3 relative ai bollettini emanati dal Dipartimento di Protezione Civile, lasciando gli animali a riposo soltanto per poche e rare giornate estive, ma non in questi giorni di caldo comunque terribile. Che l’amministrazione capitolina tema che il nuovo regolamento possa essere impugnato al Tar non e’ un secreto, forse per scongiurare che anche la seconda ordinanza venisse impugnata dai vetturini il nuovo regolamento e’ scivolato in fondo a qualche cassetto?”. Cosi’ in un comunicato l’Oipa Roma.