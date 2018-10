Olimpiadi 2026: Milano Cortina in short list candidate, Torino no

Venezia – In queste ore il presidente del Coni, Giovanni Malago’, sta atterrando a Buenos Aires per la sessione del Cio in cui saranno valutati i dossier e che portera’ poi, all’inizio della settimana, alla definizione della short list delle candidature che potranno presentare il dossier definitivo e si giocheranno l’assegnazione. Ovviamente, il Cio definira’ la short list sulla base dei dossier che sta valutando in questi giorni, e tra questi quello Milano Cortina c’e’, quello di Torino no.

Lo spiega Diana Bianchedi, dirigente Coni, oggi durante la conferenza stampa al termine del primo incontro operativo tra i sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Giampiero Ghedina, e i governatori di Veneto e Lombardia Luca Zaia e Attilio Fontana. L’intervento di Bianchedi chiarisce quindi che la porta per Torino e’ ormai chiusa, ed esclude anche che il Coni possa votare per decidere quale dei due dossier sia il migliore, se quello Milano Cortina o quello della sola Torino.