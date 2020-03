Oltre 100 controlli Vigili: due denunce

Roma – Continuano i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale per verificare il rispetto delle norme a tutela della sicurezza pubblica nei locali quali pub, discoteche e attivita’ di ristorazione, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla luce dell’emergenza coronavirus. Due le denunce scattate questa notte per inottemperanza alla chiusura, una nel quartiere di San Lorenzo e l’altra a due passi da via del Corso.

Gli agenti hanno battuto al setaccio diversi quartieri, provvedendo a verificare oltre 100 attivita’, sia per il mancato rispetto dell’obbligo di distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti per le attivita’ di somministrazione, che per l’obbligo di chiudere i battenti per pub e discoteche. Una trentina gli agenti provenienti dai gruppi Gssu, I Centro (ex Trevi), Parioli, Sapienza, Cassia, Prenestino e Casilino, impiegati non solo nelle aree del Centro Storico ma anche in altri quartieri, dalla zona Nomentana a San Lorenzo, da San Basilio al Prenestino e Ponte Milvio. Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni, per vigilare sul rispetto di norme atte a garantire la salute pubblica.