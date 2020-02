Omceo: 13-valente va confermata, salvaguardare bambini da epidemie

Roma – “Nel mese di luglio del 2018 abbiamo chiesto alla Regione Lazio di non abbassare la guardia sulla massima protezione dei neonati dalle gravi malattie, quali meningiti e polmoniti, da pneumococco e di mantenere la vaccinazione antipneumococcica 13-Valente. In un momento come quello attuale di massima allerta ed evidenza della grave minaccia rappresentata dalle malattie infettive, virali e batteriche, sentiamo il dovere di ribadire questa istanza. In riferimento al documento elaborato dalla nostra Commissione sulle Vaccinazioni di esperti multidisciplinare su ‘Contezza dell’offerta vaccinale nella Regione Lazio’, data la volonta’ di garantire sulla base dell’articolo 13 del Codice di Deontologia Medica e dei principi di etica sanitaria che lo guidano, la migliore offerta di salute per i neonati, come Ordine chiediamo ‘conferma dell’offerta della vaccinazione antipneumococcica a maggiore protezione possibile per i bambini ad oggi rappresentata dalla formulazione 13-Valente’. Dobbiamo salvaguardare anche per il futuro quanto finora garantito nella protezione di tutti i nuovi nati. Pertanto attendiamo un chiaro riscontro sulla conferma nell’offerta della vaccinazione antipneumococcica 13-Valente nel calendario regionale dell’infanzia”. Cosi’ in un comunicato l’OMCeO di Roma.