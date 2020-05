Omceo: mascherina non va tenuta al collo o al braccio

Roma – “Preoccupato per la ripresa della movida romana? Sono cautamente ottimista nei confronti dei piu’ giovani, ma per godersi l’estate insieme agli amici e’ necessario che adottino comportamenti responsabili”. Risponde cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato sul tema dall’agenzia Dire. “È fondamentale mantenere le distanze di sicurezza e indossare la mascherina- prosegue Magi- solo cosi’ potremo ricominciare a condurre una vita normale. Dobbiamo evitare che i contagi ricomincino a salire, i numeri sono confortanti ma bisogna stare attenti, perche’ basta poco per tornare ad una fase 1”. Si’ ad un po’ di svago, quindi, ma “se i ragazzi si affollano in strada a bere davanti a un bar e tra loro c’e’ un infetto- allerta il presidente dei medici di Roma- succede un pasticcio, perche’ poi ognuno di quei ragazzi tornera’ a casa e rischiera’ di infettare a sua volta i familiari”.

Da venerdi’ prossimo sul litorale romano riapriranno anche le spiagge, quindi non piu’ solo passeggiate e attivita’ fisiche sulla battigia (come autorizzato dal 18 maggio), ma un vero e proprio inizio della stagione balneare. “Anche in questo caso evitiamo di fare assembramenti- raccomanda Magi- perche’ solo se stiamo attenti riusciremo a goderci l’estate”. Ma la mascherina va tenuta in spiaggia? “Non per prendere il sole, ovviamente- risponde il presidente dell’Omceo Roma- ma certamente va indossata se ci spostiamo per fare altro”.

La mascherina in spiaggia, aggiunge Magi, non serve “se sono da solo a prendere il sole oppure se sto insieme ad altre persone a distanza di un metro e mezzo o due; la mascherina va messa invece se non riesco a mantenere la distanza di sicurezza con le altre persone”. Il presidente dei camici bianchi capitolini ricorda poi che la mascherina “va indossata dal naso al mento- aggiunge Magi- e non sotto il naso o sotto il mento, ne’ tantomeno tenuta al braccio come se fosse una borsa”. Secondo il presidente dell’Omceo Roma, avere dei comportamenti responsabili aiuta anche la ripresa dell’economia: “Cerchiamo di non creare problemi e di dare una mano a chi da poco ha ricominciato ad aprire le attivita’ commerciali, perche’ se dovessero ripresentarsi nuovi contagi i gestori sarebbero costretti a richiudere di nuovo- conclude- E nessuno puo’ permetterselo”.