Omceo: mille visiere protettive anti-Covid donate da Rotary

Roma – Questa mattina, presso la sede dell’Ordine provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (OMCeO), il Distretto Rotary 2080, che comprende i Club di Roma, del Lazio e della Sardegna, ha consegnato al presidente dell’Omceo, Antonio Magi, 1.000 visiere protettive anticovid per i medici e odontoiatri romani. Ad effettuare la donazione sono stati il governatore del Distretto, Giulio Bicciolo, insieme Marco Marotta, socio del Rotary Roma Nord Ovest.

“Ringrazio il Distretto Rotary 2080 per questa donazione- ha detto il presidente Magi- il gesto testimonia una sensibilita’ che ci onora. Specie in questo momento in cui nel Lazio, in particolare a Roma, sembra scoppiato un nuovo focolaio, immediatamente individuato e circoscritto. È importante non abbassare il livello di attenzione, quanto sta avvenendo presso il San Raffaele deve essere da monito per tutti a non illudersi che sia finita. Se cosi’ fosse vanificheremmo tutto il lavoro difficile e straordinario compiuto in questi mesi”.