Omceo: ringraziamo Raggi per car sharing a medici

Roma – “Ringraziamo la sindaca di Roma, Virginia Raggi, per aver accolto il nostro appello sulla difficolta’ da parte del personale sanitario, impegnato in questa emergenza, che non ha mezzi propri per tornare nella propria abitazione. Bene quindi il Car sharing gratuito per i medici, che va a superare il problema della chiusura dei trasporti pubblici dopo le 21”. È il commento rilasciato all’agenzia Dire dal presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, interpellato in merito alla delibera approvata dal Comune di Roma che mette a disposizione, gratuitamente, 100 auto del Car sharing ai medici capitolini.

Le auto saranno a disposizione, da oggi fino al 3 aprile, per gli operatori sanitari impegnati in particolare nel contrasto dell’epidemia di Coronavirus, quindi di chi lavora negli ospedali Covid e nei reparti di Terapia intensiva.

“Auspichiamo ora di aprire un tavolo di lavoro con il Comune di Roma- prosegue Magi- che segua gli sviluppi dell’epidemia nella Capitale e che abbia come obiettivo quello di monitorare, oltre ai Covid Hospital, anche le altre strutture sanitarie che ospitano i malati senza Coronavirus, che sono la maggioranza- conclude- e che devono essere seguiti”.