Omceo Roma: non cambia niente dopo positività paziente italiano

Roma – “Al momento abbiamo un solo italiano risultato positivo al test del Coronavirus, ma il paziente ha contratto l’infezione in Cina e non nel nostro Paese. Quindi per ora non cambia assolutamente nulla. Il cordone sanitario messo in atto sta funzionando molto bene e gli italiani possono stare tranquilli”. Risponde cosi’ il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dall’agenzia Dire sul primo italiano risultato positivo al test del Coronavirus e attualmente ricoverato all’Istituto per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

“Non c’e’ nessun caso, e speriamo che la situazione non cambi- ha proseguito Magi- di infezione trasmessa per strada da un italiano a un italiano, oppure da un cinese a un italiano”. Secondo il presidente dell’Omceo Roma il fatto che il nuovo contagiato sia italiano non deve far crescere l’allerta perche’ “il nostro connazionale si trovava in Cina, dove e’ scoppiata l’epidemia”. L’uomo, ha ricordato Magi, faceva parte degli italiani “trasportati recentemente da un aereo dell’Aeronautica militare dalla Cina alla citta’ militare della Cecchignola”, dove sono ancora “tutti quanti sotto controllo e in isolamento”.

Ma le cose stanno “procedendo bene”, ha fatto sapere il presidente dei camici bianchi capitolini, che ha infine ricordato che attualmente in Italia, oltre al nostro connazionale, sono affetti da Coronavirus “soltanto i due coniugi cinesi, che si trovano in condizioni cliniche abbastanza critiche”, ma che “stanno facendo una terapia sperimentale con farmaci antivirali, gli stessi che noi usiamo anche per altri tipi di patologie”.