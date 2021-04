Omceo Roma: per arrivare a regime mancano metà dosi vaccino

Roma – “Sulle vaccinazioni potremmo fare molto di piu’, ma al momento le dosi sono insufficienti. Mediamente manca circa la meta’ delle dosi per entrare a regime: in questo momento dovremmo avere circa un milione e mezzo di dosi, ma ne abbiamo circa 750mila”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, ai microfoni di ‘Genetica oggi’, trasmissione di Radio Cusano Campus.

“Nonostante l’impegno di tutti, quindi- ha proseguito- e’ chiaro che i numeri dei vaccinati non sono sufficienti per la copertura di gregge, che e’ il nostro obiettivo. Pero’ piano piano ci si arrivera’ e l’importante e’ essere organizzati. E in questo- ha concluso Magi- la Regione Lazio lo e'”.