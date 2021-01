Omceo Roma: soddisfazione per reintroduzione medico scolastico

Roma – “Siamo molto contenti, anche perche’ siamo stati tra i propositori di questa figura. Riteniamo infatti che il medico scolastico sia indispensabile”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dall’agenzia Dire in merito all’approvazione da parte del Consiglio regionale del Lazio a rendere “strutturale e stabile in tutte le scuole di ogni ordine e grado del Lazio” la reintroduzione del medico scolastico.

“Il medico scolastico- prosegue Magi- sara’ utile non solo in questa fase di emergenza legata al Covid-19, ma anche in futuro, grazie a una sua attivita’ di monitoraggio sul generale benessere dei ragazzi. Ora bisognera’ passare alla fase operativa, per vedere come e quando reintrodurre questa figura, speriamo il prima possibile”.