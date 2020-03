Omceo: a Roma solo casi importati

Roma – “Qui a Roma abbiamo fatto delle riunioni per prepararci a situazioni come quelle che si stanno verificando. La cosa molto importante da ribadire e’ che tutti i casi di Roma riguardano persone che hanno avuto contatti con le zone rosse, quindi con le aree dove ci sono i focolai. Al momento a Roma non ci sono casi autoctoni, ma solo importati”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, intervenuto oggi ai microfoni di Radio Cusano Campus. “A cosa servono le strutture da campo messe in piedi fuori dagli ospedali romani? Per fare il triage- ha risposto Magi- per evitare che le persone infette vengano in contatto con il pronto soccorso e si vada a verificare una situazione simile a quella vista a Codogno. Devo dire che i cittadini stanno agendo rispettando le raccomandazioni che abbiamo dato, non recandosi in autonomia nei Pronto soccorso ma chiamando il proprio medico di base, che e’ gia’ allertato sul protocollo da seguire”. In questo momento, ha sottolineato il presidente dell’Omceo Roma, la problematica del Coronavirus e’ legata al fatto che “i soggetti colpiti hanno spesso bisogno di una terapia intensiva per essere curati. Ma a Roma abbiamo posti letto e in questa fase non siamo in emergenza, si prosegue con tutte le attivita’ mediche programmate, cosi’ come accade normalmente”, ha concluso Magi.