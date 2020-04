Omceo: test privati, bisogna denunciare al Sisp

Roma – “Giungono molte segnalazioni circa la possibilita’ di eseguire in regime privato esami di laboratorio per la ricerca di IgG ed IgM relativi al Covid19”. Lo scrive in una nota l’Omceo Roma. “Ricordiamo- spiega il comunicato- come questa patologia sia stata definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanita’ una pandemia mondiale che sta causando nel nostro Paese e negli altri Paesi del Mondo decine di migliaia di morti e tra questi molti operatori sanitari.”

“Questo per l’estrema diffusivita’ e contagiosita’ dell’agente virale, soprattutto tra le persone piu’ anziane, nelle comunita’ e negli operatori sanitari; pertanto appare quasi ovvio ricordare come sia necessario oltre ad adottare la massima attenzione e la massima prudenza sia nel rispettare le norme di distanziamento e l’igiene delle mani. Non di meno va assolutamente garantito, qualora vi sia il minimo sospetto di patologia Covid19 in atto, anche attraverso l’esecuzione di tali esami in regime privato, come il caso debba essere obbligatoriamente denunciato al SISP di competenza ed al medico curante che provvederanno ad adempiere alle procedure previste dall’attuale normativa. Questo perche’ va assolutamente mantenuto il link epidemiologico dei casi sospetti o confermati, al fine di garantire la tracciabilita’ dei focolai di infezione, la quarantena e l’isolamento dei contatti”.

“Capiamo perfettamente- continua l’Omceo Roma- come per molti sia difficile ed in qualche caso impossibile avere la possibilita’ di veder garantito un accertamento in tempi rapidi e, quindi, si cerchi di ricorrere a sistemi alternativi, molti di questi non ancora validati scientificamente, ma la breve storia di questa pandemia ci ha insegnato come sia necessario il massimo rigore nell’adottare provvedimenti di salvaguardia della popolazione tutta, onde evitare che comportamenti individuali, sia pur comprensibili, ma non accettabili, possano far perdurare, anche in maniera accidentale e non certamente voluta, l’attuale stato di lockdown del nostro Paese”. “Richiamiamo tutti ad un alto senso di responsabilita’ per evitare che lo sforzo compiuto sino ad oggi ed il sacrificio di migliaia di operatori sanitari non sia stato vano”, concludono il presidente e il vice presidente dell’Omceo Roma Antonio Magi e Pier Luigi Bartoletti.