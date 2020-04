Onda Gialla: bene proroga protocollo nidi convenzionati

Roma – “Abbiamo ricevuto oggi la comunicazione da Roma Capitale di una ulteriore proroga alla firma del protocollo d’Intesa. Speriamo che questo ulteriore periodo di riflessione porti l’amministrazione ad una decisione che salvaguardi il futuro di imprese cosi’ strategiche per la ripresa del Paese”. A dirlo all’agenzia Dire e’ Federica Cozzi, educatrice, pedagogista e membro dell’associazione Onda Gialla che raggruppa circa 90 nidi convenzionati di Roma. L’associazione ha accolto quindi con fiducia la decisione, comunicata oggi in commissione capitolina alla Scuola, di prorogare al 21 aprile il termine ultimo per la firma del protocollo tra Roma Capitale e nidi convenzionati che andrebbe a stabilire la somma da erogare alle varie strutture, al momento ritenute insufficienti da queste ultime.