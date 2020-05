Online avviso sharing monopattini elettrici

Roma – “Sharing monopattini elettrici. Lo avevamo annunciato pochi giorni fa: l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse e’ online sul sito di Roma Capitale e da oggi tutti gli operatori interessati potranno fare domanda per svolgere questo servizio di mobilita’ condivisa nella nostra citta’. Gli operatori dovranno garantire standard minimi, come il limite di mezzi che va da un minimo di 750 ad un massimo di 1.000 o le aree di attivita’, e regole sulla circolazione e la sosta simili a quelle gia’ previste per le biciclette. Ricordo infatti che, in base alle ultime disposizioni governative, il monopattino e’ equiparato alla bicicletta. Gli operatori saranno tenuti inoltre a comunicare i dati in tempo reale a Roma Capitale, inclusa la localizzazione, tramite gps, del mezzo”. Lo scrive su Facebook l’assessore alla Mobilita’ di Roma Capitale, Pietro Calabrese.

“Promuoviamo quindi un servizio innovativo ed ecologico, una valida alternativa all’auto privata soprattutto negli spostamenti brevi, in integrazione con il trasporto pubblico per le distanze piu’ lunghe. Chi utilizzera’ questi mezzi potra’ circolare anche sulle ciclabili: abbiamo appena approvato il piano straordinario per realizzare nuove piste transitorie sulle principali direttrici cittadine e come ricuciture della rete esistente- prosegue Calabrese- Sono tutte misure pensate per favorire la mobilita’ attiva e sostenibile, che in questa fase delicata della ripartenza assume una valenza ancora piu’ importante come strumento per alleggerire il trasporto pubblico e limitare il traffico privato”.