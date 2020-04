Onorati: 21 mln per 300 giovani Lazio

Roma – E’ stata pubblicata la graduatoria relativa alla misura 6.1 del Psr Lazio che ha finanziato 300 nuovi giovani agricoltori con 21 milioni di euro. “È importante- dichiara l’assessore Enrica Onorati- che, in un momento delicato come quello attuale, le strutture amministrative, che ringrazio, abbiano lavorato per garantire il pagamento delle domande dei 300 nuovi agricoltori del Lazio, a cui faccio i miei migliori auguri.”

“Cosi’ come credo sia importante il segnale dato dalla provincia di Rieti, fortemente colpita dagli eventi sismici che nelle 112 nuove aziende potra’ trovare la linfa per rilanciare l’economia territoriale. Basti pensare che piu’ della meta’ dei giovani beneficiari sono nati e risiedono in uno dei 15 comuni del cratere sismico, testimonianza del desiderio non solo di non voler lasciare la propria terra, ma di volerla rendere il punto di partenza della propria vita personale e professionale”.

Il lavoro, cosi’ ancora l’assessore, “ora prosegue per allineare la nostra programmazione europea al delicatissimo momento storico che il settore, come del resto tutta l’Italia, vive. Vogliamo garantire liquidita’ al comparto, adottando nuovi bandi o intervenendo, visto il successo di misure come la 6.1, con ulteriori dotazioni finanziarie per permettere scorrimenti di graduatorie”.