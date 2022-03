Onorati: con Lucha y Siesta progettazione partecipata per contrasto violenza donne

Roma – “Nuova stagione per la Casa delle Donne Lucha y Siesta, esperienza romana che da oltre dieci anni si batte contro la violenza di genere, ormai punto di riferimento per tutte le donne. La realtà, che rischiava lo sfratto, potrà continuare le attività in via Lucio Sestio grazie a un percorso di progettazione partecipata avviata con la Regione Lazio, grazie alla Giunta Zingaretti.”

“L’Associazione nel corso degli anni ha svolto un ruolo fondamentale insieme a un’ampia comunità di cittadine e cittadini, di realtà e di enti, proponendo attività rivolte a tutta la città e rappresentando un luogo materiale e simbolico di percorsi di autodeterminazione delle donne contro ogni discriminazione basata sul genere.”

“Nel giorno della Giornata Internazionale della donna riconoscere il valore sociale di Lucha y Siesta vuol dire offrire una speranza e confermare una presenza.”

“Grazie alla collaborazione con l’Associazione verrà avviato un progetto di rifunzionalizzazione dell’edificio per realizzare un innovativo bene comune urbano, avendo cura di conservare e promuovere la multifunzionalità dello spazio socio-aggregativo. L’esperienza di Lucha y Siesta proseguirà su solide basi, proiettata nel futuro con nuovo slancio”. Così l’Assessora alle Pari opportunità, Enrica Onorati commentando la decisione approvata oggi dalla Giunta regionale del Lazio. (Agenzia Dire)