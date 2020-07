Onorati: distillazione di crisi per sostenere settore vitivinicolo

Roma – La Regione Lazio ha deciso di stanziare un ulteriore contributo per i produttori in aggiunta alle risorse messe in campo dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n.6705 del 23 giugno 2020. “E’ una misura opportuna in quanto utile ad affrontare la crisi di mercato causata dall’emergenza Covid-19, che permettera’ di ridurre le giacenze e concorrera’ a evitare- con alle porte la prossima vendemmia- la perdita di valore delle nostre uve.”

“Nel contempo, la misura puo’ rappresentare una valida occasione per una selezione qualitativa dei nostri vini. Un provvedimento, quindi, che riteniamo importante, giusto e necessario che sia stata attivato. La distillazione di crisi e’, infatti, una misura che come Regione condividiamo sin dall’inizio e, infatti, abbiamo sostenuto e favorito, in sede di discussione preliminare, l’investimento del Governo in tale direzione.”

“Le risorse aggiuntive che investiamo come Giunta Zingaretti aiuteranno a liberare stoccaggi accumulati nei silos e a riconoscere il giusto prezzo ai viticoltori del Lazio in questa difficile fase di emergenza sanitaria ed economica. La misura, infatti, e’ attiva per la distillazione dei vini non a denominazione di origine detenuti nei registri telematici delle cantine alla data del 31 marzo e risultanti alla data del 23 giugno come prodotti non a marchio.”

“Le risorse messe in campo dalla Regione sono un ulteriore e concreto aiuto verso i produttori che nel Lazio scelgono di avviare il proprio il vino alla distillazione, tramite le procedure indicate dal decreto nazionale, facendo lievitare il contributo economico da 2,75 euro a 4 euro per % vol/hl alcole. Le domande di aiuto devono essere presentate mediante la stipula di contratti di distillazione sulle procedure stabilite dall’avviso nazionale tramite portale Sian”. Cosi’ in un comunicato l’Assessore Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati.