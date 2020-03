Onorati: Litorale Nord primo consorzio a completare fusione

Roma – “Il Litorale Nord e’ il primo Consorzio a completare il percorso di fusione nel Lazio, come previsto dalla legge regionale 12/2016. Nel giugno dello scorso anno, abbiamo dato, infatti, come Giunta parere favorevole alla fusione dei Consorzi di bonifica ‘Tevere e Agro Romano’, ‘Maremma Etrusca’ e ‘Pratica di Mare’ in uno unico ‘Litorale Nord’, nominando commissario Antonio Marrazzo, che ringrazio per l’egregio lavoro di risanamento svolto in questi mesi. Un atto che andava a completare l’attuazione della legge di riforma del sistema consorzi nel Lazio, che ha previsto il passaggio da 10 consorzi a 4 e la nomina di 4 commissari per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, per la predisposizione dei progetti di fusione e dei relativi atti.”

“Restituiamo al territorio un ente pienamente risanato, che sapra’ svolgere i propri compiti in maniera efficiente ed efficace. I miei piu’ sentiti auguri di buon lavoro vanno al presidente neoeletto Niccolo’ Sacchetti, ai vicepresidenti Vincenzino Rota e Riccardo Milozzi, al direttore generale Andrea Renna, al direttore tecnico, Sergio Pisarri, al direttore amministrativo, Paola Cavalletto a Claudio Destro e Alessandro Serafini, membri del comitato esecutivo, e a tutto il CdA”. Cosi’ in un comunicato l’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati.