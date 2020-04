Onorati: possibile spostare 14 mln su fondo Covid-19

Roma – “Per il fondo complessivo regionale da destinare all’emergenza Covid ognuno deve fare la sua parte, rimodulando i bilanci rispetto a questo obiettivo primario. Il totale che puo’ mettere a disposizione il mio assessorato e’ di 14 milioni, una somma ancora non impegnata”. Cosi’ l’assessore regionale all’Agricoltura e all’Ambiente, Enrica Onorati, nel corso della seconda parte dei lavori della commissione Bilancio della Regione Lazio.

“Queste risorse- ha chiarito Onorati- e’ ripartito in maniera approssimativa in questo modo: 5 milioni sul settore agricoltura, 8,5 mezzo per l’ambiente e i parchi e 600.000 euro sulla qualita’ ambientale. Di questi 7 erano previsti per gli investimenti. Sono pronta alla possibilita’ di confronto per capire la differibilita’ di queste somme, alcune promiscue, rispetto all’obiettivo e alla possibilita’ di ricollocare questi fondi sul fondo di emergenza Covid”. “Ci sono anche altri fondi che potrebbero essere usati- ha concluso l’assessore- ci sono fondi non impegnati che riguardano una porzione di spesa in conto capitale sulla legge dei bio distretti. Qui una differibilita’ si puo’ contemperare. E un’altra voce non impegnata e’ in Arsial ed e’ pari a un milione”.