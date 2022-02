Onorato a Garavaglia: se Roma fosse stata a nord avrebbe avuto più aiuti per turismo

Roma – “Mi viene da chiedervi, onorevoli ministri: se Roma, se la Capitale d’Italia fosse stata localizzata non qui ma in Lombardia o nel triveneto avrebbe avuto un aiuto diverso dal Governo? Penso di sì. E questo non è più accettabile. Non chiediamo mance ma il sostegno che merita una Capitale. La Capitale d’Italia”. Così l’assessore capitolino al Turismo, Alessandro Onorato, in occasione della seduta straordinaria dell’Assemblea Capitolina dedicata alla crisi del turismo. (Agenzia Dire)