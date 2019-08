Open Arms: altro tentativo di raggiungere le coste a nuoto, uomo recuperato in mare

Palermo – Si e’ tuffato in acqua e ha tentato di raggiungere Lampedusa a nuoto, ma e’ stato raggiunto e recuperato da una unita’ della guardia costiera. Protagonista uno dei migranti ospiti a bordo della Open Arms, alla fonda davanti all’isola delle Pelagie. L’episodio, documentato dal fondatore della ong spagnola Oscar Camps con un breve video su Twitter, e’ avvenuto in mattinata. “Inizia il diciannovesimo giorno di sequestro”, scrive Camps. Un’azione analoga era stata messa in atto domenica da altri migranti presenti sulla Open Arms, che erano stati recuperati dai volontari della stessa ong.